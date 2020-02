'Hice el ridículo': Salma Hayek cuenta cómo fue su encuentro con Eminem en los Oscar

View this post on Instagram

In these pictures it might look like @Eminem and I are best friends, but what really happened is as he was walking offstage and I was getting ready to walk onstage, I was so shocked to see him that I spilled water all over him. If you examine our faces, I look mortified and he looks terrified of me- As I was trying to wipe it off I impulsively hugged him and I said “Nice to meet you Eminem- I’m a HUGE fan!” because I AM! But I was so disappointed that I made such a fool of myself in front of him… and then I read this [swipe right] in @rollingstone. Eminem you’re the greatest!!! If you want to read the entire article with #Eminem please see my link in bio. En estas imágenes podría parecer que Eminem y yo somos mejores amigos, pero lo que realmente sucedió es que mientras el salía del escenario y me preparaba para entrar, me sorprendió tanto verlo que le tiré agua encima. Si examinas la foto, me veo mortificado y él se ve aterrorizado de mí. Mientras intentaba limpiarlo, lo abracé impulsivamente y le dije: "Encantado de conocerte, Eminem. ¡Soy un ENORME fan!" Pero estaba muy decepcionada de haber hecho el ridículo al conocerlo… y luego leí esto [deslizar hacia la derecha] en @rollingstone. Eminem eres grande!!! Si desea leer el artículo completo con #Eminem, consulte el link en la biografía. #Oscars