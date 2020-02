Billie Eilish estrena "No time to die", su canción para la próxima película de James Bond

Tras semanas de espera, Billie Eilish finalmente ha publicado su tema para la película número 25 de James Bond, No time to die, este jueves 13 de febrero.

La estrella de 18 años hizo el muy anticipado lanzamiento a través de sus redes sociales y se convirtió así en la persona más joven en interpretar la canción principal de la importante saga.

"El tema principal de la próxima película @007 ya está disponible", escribió en Twitter.

La triste melodía inicia con suavidad, solo con la voz de Eilish y un piano hasta que toda una orquesta entra para reforzar los sentimientos que se transmiten en esta pieza, titulada igual que la cinta.

La cantante, quien escribió el sencillo junto a su hermano Finneas O'Connell, selló con esta apuesta su entrada a la amplia lista de celebridades que han compuesto música para la franquicia.

Sam Smith, Madonna, Shirley Bassey, Adele y Paul McCartney son algunas de las más destacadas. De hecho, tanto Smith como Adele ganaron el Oscar por sus canciones para la saga.

Asimismo, Billie anunció en Twitter que la primera presentación de "No time to die" será en los Brit Awards el próximo 18 de febrero junto a su hermano y los compositores Hans Zimmer y Johnny Marr.

Billie’s premiere performance of “No Time To Die” will be at the 2020 #BRITs on 2/18. Billie will be accompanied by @FINNEAS, @HansZimmer, and @Johnny_Marr. The performance will be live on ITV in the UK and livestreamed on YouTube everywhere else in the world.

— billie eilish (@billieeilish) February 14, 2020