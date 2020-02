Alicia Machado regresa al gym con unos ajustados leggings que resaltan su retaguardia

View this post on Instagram

Un domingo para seguir celebrando el #amor 💕y sobre todo el amor propio! Entrenamiento 🏋️‍♀️ The new me 2020 #2020 thank you my friend and personal trainer @yranifit poco a poco pero constantes #healthylifestyle @makingamericaslimagain #love #sundayvibes 💥🇻🇪👑🙏🏻 #happyvalentinesweekend #miami #florida #actresslife #workoutmotivation #businesswoman @maliciabyalicia