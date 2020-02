Así será la primera escena gay en la cinta “The Eternals” del universo de Marvel

View this post on Instagram

Phastos será el primer personaje abiertamente gay del UCM. Se presentará con su pareja y con su hijo, incluso se mostrará un beso entre la pareja. Anteriormente se había presentado un personaje gay en Avengers Endgame y también se dijo que Valkiria sería el primer personaje LGBT, pero esta vez se explorará el tema a fondo.