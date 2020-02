Kim Kardashian revela por qué cree que su hijo Psalm es su padre reencarnado

Kim Kardashian develó las razones por las que cada día se convence más de que Psalm, su cuarto hijo con Kanye West, es la reencarnación de su padre, Robert Kardashian.

La socialite reveló a E! News que luego de una extraña experiencia con una médium que le aseguraba que su próximo hijo sería "su padre reencarnado", han ocurrido otros acontecimientos que parecen sustentar la teoría.

"En nuestro programa, mostramos que estábamos en Bali, y una mujer, una médium ciega, se me acercó y me dijo que iba a tener otro hijo y que iba a ser mi padre reencarnado", recordó, sobre uno de los episodios de la decimosexta temporada de Keeping Up With The Kardashians.

"Ella no tenía idea. Nadie lo sabía. Nadie en mi equipo sabía que tenía una madre sustituta que estaba embarazada de un niño", enfatizó.

Sin embargo, esto solo sería el inicio de una serie de eventos que la harían considerar si creía o no en la reencarnación.

¿Psalm West es la 'resurrección' de su abuelo Robert Kardashian?

El primer evento que fortalecía la creencia de la supuesta resurrección, ocurriría sin que Kim Kardashian estuviera presente. La madre de cuatro necesitaba salir de la ciudad por lo que llamó a su niñera para que cuidara al pequeño.

"Ella tenía un baby shower al que debía que ir. Y yo dije: 'Está bien, puedes llevar a mi hijo al baby shower, si te parece bien'. Realmente necesitaba la ayuda. Ella lo lleva y una mujer se le acerca y le dice:'¿Es este tu hijo?' Y ella dijo: 'No, no, no, solo lo estoy cuidando'. Y ella dijo: 'Bueno, solo tengo que decirte, por favor dile a su madre que este es un miembro de su familia reencarnado", contó.

Igualmente, destacó que "múltiples personas que no tenían idea de que era mi niñera ni nada se acercaron a mi bebé para decirle que era un miembro de la familia reencarnado".

Ante los hechos, ahora "toda mi familia, todo el tiempo, piensa que es mi papá y es tan emocional y cercano a él". Además, dijo que el niño comparte algunas características con su abuelo materno, como el hecho de que es zurdo.

"Entonces, todas estas cosas suceden. Ni siquiera sé si creo en la reencarnación, pero ahora sí. ¡Quiero creerlo!", expresó.

Un mes después de que el niño naciera, la magnate compartió imágenes del bebé en Instagram y sus seguidores aseguraron que se parecía a su progenitor.