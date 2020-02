Vicente Fernández presume sus 80 años de vida

Este fin de semana se realiza en el rancho de Los 3 Potrillos una celebración especial por los 80 años de Vicente Fernández. En el marco de un campeonato charro VIP, se le rinde homenaje al Charro de Huentitán entre lo que más le gusta: la charrería.

El cantante acude a los cuatro días del torneo, y sentado desde su ya clásica banca, Don Chente observaba a los charros hacer sus suertes, pero sobre todo recibir el cariño del público.

Acompañado de sus hijos y nietos, Vicente Fernández, demostró que goza sus 80 años.

“Lo que pasa es que es muy difícil recordar tantos años, pero los años que viví en mi carrera me los llevo muy adentro… adentro de mi corazón. Para mí, siempre va a ser el público una cosa que llevaré como mi familia y querré siempre como tal. La satisfacción de que vengan niños chiquitos, que canten mis canciones se siente muy bonito”, dijo en entrevista Don Vicente.



Don Chente salió al lienzo charro y aún los aplausos y las porras lo hacen emocionarse.

“Extraño los aplausos y el cariño de la gente… bueno no, porque el cariño aquí está , pero si los aplausos y cantar. Siempre dije que me iba a retirar antes de que mis facultades empezaran a mermar”.

Durante el campeonato charro, el ídolo de la música mexicana presentó el tequila Los 3 Potrillos, pero señaló que no podía tomar porque está tomando antibióticos, por lo que preguntamos cómo estaba su salud.

“Lo que se ve no se pregunta, yo me siento así como estoy [risas]. Quiero decirle a todos muchas gracias, por todo ese cariño de tantos años que me llevo aquí (corazón) y nunca podré olvidarlos por tanto cariño que nos dieron”.

Con su peculiar humor y doble sentido, dijo cómo festejará sus 80 años: “como diario durmiendo con mi vieja [risas]”.

Al preguntarle, si pensaba en algún museo para exponer todo lo referente a su carrera señaló:

“Posiblemente mis hijos. Les deje todo lo que tengo y que ellos lo hagan. Yo me dedico a demostrar al público todo lo que los quiero y hasta ahí”.

Gran festejo

Vicente Fernández celebra este 17 de febrero sus 80 años de vida, y por tal motivo se le organiza una gran fiesta en la Arena VFG, sólo para la familia e invitados especiales. A puerta cerrada, el patriarca de los Fernández reunirá a toda la familia como sus cuatro hijos (Vicente, Gerardo, Alejandro y Alejandra), además de nietos y bisnieta.

Lanza tequila

Vicente Fernández presentó este fin de semana su tequila Los 3 Potrillos añejo y extra añejo cristalino, que tiene su firma y algunas frases célebres.

“Es el tequila que mandamos a fabricar y se llama Los 3 Potrillos, que trae mi firma y adentro dice 'Mientras usted no deje de aplaudir, su Chente no deja de cantar'. Todo el mundo se hace un tequila, y el tequila es la tradición de México, es la bebida tradicional de México, entonces yo no me podía quedar atrás.

"Lo que pasa es que yo nunca haba querido mientras estaba en mi carrera, pero ahora ya me retiré, no estoy vendiendo drogas, es una bebida para cuando las comidas, se echen un aperitivo, no no es para que se pongan borrachos que lo tomen con medida y cada trago que se echen de acuerden de alguien que los quiere mucho… ¡Mientras ustedes no dejen de tomar, yo no dejo de cantar [risas]”.