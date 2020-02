¡Lo volvió a hacer! Anuel AA le regaló un lujoso carro de alta tecnología a Karol G por su cumpleaños

El pasado 14 de febrero la cantante Karol G cumplió 29 años y aunque en esta oportunidad su fiesta de celebración fue muy familiar, íntima y discreta, su novio Anuel AA se encargó que su regalo no pasara desapercibido, pues se encargó de sorprenderla con un lujoso carro amarillo de alta tecnología que dejó a más de uno boquiabierto.

¡Casi se le vuela! Anuel AA protagoniza un video en el que se muestra que usa peluca El reggaetonero quedó en evidencia tras la gravedad. Su cabello casí se desprende con la fuerza del viento. Sus fans hicieron chistes de esta eventualidad.

Anuel AA le regaló un lujoso carro de alta tecnología a Karol G por su cumpleaños

El sorprendente regalo se trató de un innovador modelo Rolls Royce que actúa con sensores que son capaces de percibir cuando el piloto y copiloto entran al vehículo para cerrar de forma automática sus puertas. Pero este costos regalo no vino solo, en su interior, el intérprete de "China" colocó unas cajas decoradas con rosas rojas y blancas para enamorar aún más a su "bebecita" que quedó impactada con la sorpresa.

Pero esta no es la primera vez que Karol G recibe este tipo de detalles, pues para su cumpleaños 28 su novio ya le había hecho un regalo similar, pues le obsequió una camioneta Mercedes Benz también en color amarillo que es el tono favorito de la colombiana.

Reacciones fuertes ante el lujoso regalo para Karol G

Pero no fue sino hasta hace pocos días que la intérprete de "Mi cama suena" que publicó la fotografía oficial del regalo que le hiciera su prometido con el siguiente mensaje: "Mi bebé me dio este bebé", dejando claro que entre ellos siempre predominarán los lujos y las demostraciones de opulencia y gastos millonarios que hacen como demostración de su amor.

Sin embargo, en la redes sociales más de uno cuestionó este particular "detalle" de cumpleaños. "Y yo aquí pidiendo Uber", "Por qué mi bebé no me da ese bebé", "Me fascinaba la Karolg menos exhibicionista , la foto no me gustó , mi humilde opinión , das doble sentido , parece que tu bebé fuera tu vagina", "Ya sabemos qué le dio", fueron algunas de las fuertes expresiones que su fans y haters hicieron ante la sugerente foto que muestra su regalo de cumpleaños.

Este es el guapo y tonificado hermano de Zac Efron que arranca suspiros en las redes sociales Dylan Efron tiene 27 años y una imagen que tiene alborotada a su fanaticada en las redes sociales en las que siempre muestra cómo ha logrado su muy atlético cuerpo.

También puedes ver: