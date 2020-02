Billie Eilish se derritió cuando Justin Bieber dijo que solo quiere "protegerla”

Cualquiera pensaría que después de ganar 5 premios Grammys con tan solo 18 años, nada podría sorprenderla. Pero no. La cantante Billie Eilish ha quedado impactada y feliz luego de que su artista favorito Justin Bieber la defendiera en una entrevista.

Recientemente, Justin ha abierto su corazón para confesar las situaciones por las que ha atravesado desde que alcanzó la fama con tan solo 14 años. Las críticas, el alcohol, las drogas y el estrés fueron detonantes para que el intérprete cayera en una fuerte depresión.

Además, su matrimonio con Hailey Baldwin y asumir su adultez sobrevinieron en una serie de momentos de gran ansiedad. Afortunadamente, Justin se encuentra más estable y gran parte de ello se lo debe a que pudo renovar su fe en Dios.

En una entrevista, Bieber fue consultado sobre el éxito que ha tenido Billie Eilish y su pronto ascenso en el mundo de la música. Aseguró que deseaba protegerla de todo aquello por lo que él había pasado.

“Dejémosla que haga lo suyo, y si alguna vez me necesita, acá voy a estar para ella", comentó con lágrimas en sus ojos.

“Yo solo quiero protegerla. No quiero que pierda el rumbo. No quiero que pase por nada de lo que tuve que pasar yo, porque no le deseo eso a nadie. Si alguna vez me necesita, solo tiene que llamarme“, reseña el Diario de NY.

Billie Eilish confiesa su admiración por Justin Bieber

Tras estas declaraciones la joven estrella compartió el video en su cuenta Instagram. Pero además, reveló su fanatismo hacia el cantante.

Billie mostró una foto de ella usando una camiseta con el nombre de Justin y sus afiches en su habitación. Hasta enseñó un aviso en su puerta con emblema de “Belieber”, como se hacen llamar las seguidoras del ídolo pop.

