El gran teatro del mundo tendrá su reestreno en México

El reconocido cineasta español Carlos Saura regresó a Guadalajara y esta vez para presentar una puesta en escena en la que el propio Calderón de la Barca conduce a su elenco por la compleja tarea de interpretar a un personaje de un auto sacramental del siglo XVII.

“La verdad es que hice una versión muy caprichosa y personal. Le he dicho a los actores que hagan un lenguaje coloquial y que la adapten a México un poco, pero el resto se mantiene, con la poesía de alguna forma. Sí hice una limpia muy grande en la obra, pero se mantiene el espíritu de Calderón de la Barca en esta obra.

"La obra se estrenó hace siete años en Madrid, el hecho de volver a hacerla aquí es una especie de volver a nacer en el teatro, porque quizás, es la única vez que hago una obra en solitario en el teatro. Había hecho musicales, pero nunca una obra con texto escrita por mí. Por eso le digo a Calderón de la Barca -en cualquier lugar donde pueda estar- , porque me puede matar un rayo, porque es una de las versiones más libres y fuera de texto”.





Los actores que participarán son Carlos Aragón, Jesús Hernández, Alejandro Calva, Emma Dib, Denisse Corona, Eduardo Villalpando, Said Sandoval, María Balam, Marco Antonio Orozco, Agni González, Carolina Ramos y Erandi Rojas.

El cineasta español señaló que los que dan vida a la obra son los actores, y eso proceso lo disfrutó.

“Es más confortable el teatro, el cine es un trabajo muy tremendo que exige una gran capacidad física y estar en forma. El cine es una maravilla, pero el teatro te permite gozarlo. Siempre he dicho que todo lo que hago -en el fondo-, redunda para ser una película”, dijo el director español, quien adelantó que ya trabajo en algo referente a Borges.

En su versión de El gran teatro del mundo, Saura incluye en el elenco al propio Pedro Calderón de la Barca, caracterizado por el actor Carlos Aragón.

La obra se representará y al final cada intérprete será evaluado para recibir un premio o un castigo, según su desempeño.

La obra será escenificada por personajes que al final deberán de descubrir cómo llegar a la “verdadera vida”, todo para que al día siguiente vuelvan a ensayar, Saura crea un ameno espectáculo de teatro dentro del propio teatro, mientras juega con el tiempo pasado y presente y pone en valor la belleza del texto.

La puesta en escena es una producción realizada por la Universidad de Guadalajara y Ricardo Pérez, que se concretó gracias al estímulo fiscal del artículo 190 de la LISR (EFIARTES).

¿Cuándo?

Guadalajara. 22 de febrero a las 20:00 horas en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Ciudad de México. Lunes y martes del 9 al 24 de marzo a las 20:30 horas en el Teatro Helénico.

Frases de Carlos Saura

"Hacer cine es lo que más me gusta hacer en la vida".

"Dirigir musical es divertido, por una razón bien sencilla, si están bien elegidos los bailarines o actores, para mí es un placer verlos delante de la cámara… hasta el punto de muchas veces querer repetir una toma por el placer de verlos (risas)".

"La hermosura tiene que ver con los pecados capitales, no se puede decir muy fuerte porque ahora las feministas me pueden asesinar… hay que tener mucho cuidado . Cuando me preguntaís por las mujeres, ya me tengo que cuidar porque se meten mucho conmigo".





Antecedente

La obra original, escrita a modo de Auto Sacramental, fue representada por primera vez en las fiestas de

Corpus Christi en Valencia, en 1641, aunque se cree que el texto existía desde una década antes. En ella

se describe la vida como una escenificación, imagina al mundo como si fuese un gran teatro y transmite

la idea de que sólo a través de la muerte se llega a la verdadera vida.

Cada personaje de esta gran

comedia escenifica su papel y cuando termine la obra, recibirá un premio o un castigo, según haya

obrado bien o mal.