Lupillo Rivera presume de su más provocadora invitación en San Valentín

El cantante Lupillo Rivera publicó una foto en su cuenta Instagram con un mensaje que deja poco a la imaginación. La imagen muestra una cama llena de rosas con una candente frase que lo invita a una función lujuriosa.

El Día de San Valentín resultó una tremenda sorpresa para el coach de La Voz, quien no dudó en compartirlo con sus seguidores. “POS FAK ET!!! Me invitó alguien conocida y encontré este mensajito…qué haré? Feliz Día de …”, escribió en el post.

El intérprete levantó todo tipo de rumores con esta publicación. Desde la separación de Lupillo Rivera y Belinda, no se le ha conocido otra novia. Por ello, muchos aseguraron que la que le había dejado el mensaje había sido ella misma.

¿Este mensaje para Lupillo Rivera será de Belinda?

Lupillo confesó sin tapujos su ferviente amor hacia la también actriz, al punto de revelar que “es la mujer a la que más ha amado”, según reseñó Milenio.

“Fue una mujer que realmente quise y que honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas. Nunca había amado a una mujer tanto, así de fácil, no tengo por qué rajarme. Yo siempre la he protegido, de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nuca mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida", dijo de acuerdo con el medio mexicano.

Sin embargo, Belinda ha guardado silencio ante los rumores y no ha querido declarar al respecto. Pero para los seguidores de ambos, el amor sigue allí y aun más vivo luego de esta foto.

