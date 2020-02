Novio de Yalitza Aparicio publicó romántica foto junto a ella el Día de San Valentín

El pasado mes de enero, el novio de Yalitza Aparicio sorprendió a los seguidores de la actriz nominada al Oscar al compartir una inédita selfie junto a ella con la que reafirmaba la seriedad de su relación amorosa.

Aunque después de la revelación se mantuviera en silencio al respecto en redes sociales, Andre Montes Fuentes, como ha sido identificada la pareja de Aparicio, no dejó pasar el el Día de San Valentín sin dedicar un romántico mensaje a su amada.

Yalitza Aparicio aseguró que muy pronto estará de regreso en la pantalla grande La actriz y embajadora de la Unesco reveló a su paso por la ceremonia de los Oscar 2020 que está trabajando en varios papeles secundarios con los que espera estar de regreso en el cine.

El cirujano dentista publicó una enternecedora imagen en su cuenta en Instagram para celebrar lo enamorado que está de la estrella mexicana el pasado viernes. En la instantánea, se los puede ver muy sonrientes mientras son retratados en medio de un bosque junto a un río.

"In the name of love", escribió en la descripción del post que tiene los comentarios restringidos.

Para la cita, la protagonista de Roma lució una chamarra negra, suéter cuello de tortuga blanco, jeans negros, unas zapatillas deportivas blancas y su larga cabellera suelta, lista para su excursión en el encantador paisaje y con la mejor compañía.

De igual forma, se puede notar cómo Montes Fuentes abraza amorosamente a la dueña de su corazón para la postal del recuerdo.

El presente que recibió Yalitza Aparicio el Día de San Valentín

Igualmente, a través de las historias, el dentista compartió parte de su regalo a la oaxaqueña el Día de los Enamorados con la canción "In a little while" de U2 de fondo.

El detalle consistía en unos bombones con motivos de Minnie y Mickey Mouse. Asimismo, no dudó en etiquetar a la activista en la publicación para dejar claro para quién eran los chocolates.

A pesar de que Yalitza no ha confirmado ni desmentido su relación con Andre, parece que él tiene cierta libertad para divulgar sus sentimientos hacia la célebre artista. Además, ella lo sigue en redes sociales y da "like" a sus publicaciones.