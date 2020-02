Eleazar Gómez responde a rumores de homosexualidad por canción de Danna Paola

Hace unos días, Danna Paola lanzó su nuevo sencillo Sodio, que ha sido un éxito rotundo en plataformas digitales. Tan sólo en YouTube, el videoclip tiene más de 11 millones de reproducciones.

Pero eso no es todo, el tema también despertó una serie de rumores sobre la supuesta homosexualidad del ex novio de la actriz y cantante, Eleazar Gómez.

La controversia comenzó por la letra de la pieza: ‘Si me explicas, yo te entiendo. Si te callas, no comprendo. Perdí la apuesta y al final, un novio menos, una amiga más’ [sic].

La frase se convirtió, incluso, en protagonista de memes, y muchos usuarios la interpretaron como una indirecta para el protagonista de la telenovela Atrévete a soñar.

Se defiende

El también modelo no se quedó callado y respondió a los chismes por la canción de la protagonista de la serie Élite. Durante una entrevista, Eleazar fue cuestionado sobre si había escuchado la canción, a lo que él respondió que no, aunque ya sabía que su ex había sacado un nuevo tema.

El entrevistador le comentó al actor que Danna había utilizado la música para contar la historia de un viejo amor que había descubierto tiempo después que en realidad era gay.

Ante esto, entre risas, Gómez confesó que el tema no podía tratarse de él, aunque no descartó escucharlo.

“No he escuchado todavía el tema, en los camerinos me contaron algo así, pero pues no sé. No cómo crees, cuando lo escuche pues les platico, pero ya con lo que me dijiste, de plano no. Te puedo decir que no soy yo” [sic].

Revelan detalles de su relación

Violeta Isfel, quien protagonizó Atrévete a Soñar junto con Danna Paola y Eleazar Gómez, reveló las travesuras que los actores realizaban en el set.

Durante una entrevista con para el programa Confesiones, de Aurora Valle, la actriz dijo que Danna y Eleazar se desaparecían en plena grabación. La intérprete reveló que su compañera tenía 13 años y él 22. Además, dijo que de pronto aparecían ambos, cada uno por lugares diferentes.

“Bueno, Eleazar y Danna… ¡Lo siento Danna lo voy a decir!, se nos escapaban, de pronto no los encontrábamos”, sentenció la histrión de 34 años de edad.

Violeta reconoció que su relación con la jueza de La Academia fue de muchos altibajos, pues Danna era adolescente cuando filmaron la telenovela.

