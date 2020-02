J-Hope de BTS provoca un récord de felicitaciones por su cumpleaños

View this post on Instagram

#GRAMMYS ! 😘💜 @rm_bighitentertainment⠀⠀⠀ @jin_bighitentertainment ⠀⠀⠀ @suga_bighitentertainment⠀⠀⠀ @jhope_bighitentertainment⠀⠀⠀ @jimin_bighitentertainment⠀⠀⠀ @taehyung.bighitentertainment⠀⠀⠀ @jungkook_bighitentertainment