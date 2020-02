“Estamos pasando por nuestro mejor momento”, Reik

Reik cuenta con más de 15 años de trayectoria y, además del romanticismo que los caracteriza, una de las claves de su éxito ha sido las colaboraciones. En 2018 grabaron junto a la banda surcoreana Super Junior e incursionaron al mundo de la música urbana al lado de Wisin y Ozuna con el tema Me niego, el cual se desprende de su álbum Ahora. Este disco también incluye canciones con Maluma, Zion & Lennox y Manuel Turizo.

Actualmente Reik es el grupo líder en consumo a nivel streaming en México con 17 millones de oyentes mensuales en Spotify, número que piensan defender con su más reciente tema, Si me dices que sí. Publimetro conversó con Jesús, el vocalista de la banda, sobre este nuevo trabajo.

¿Cómo surgió esta colaboración?

— La canción nació hace un año. Se escribió en Los Ángeles. Los autores fueron Bibi, Julio y Camilo, y el tema nos encantó desde el inicio. Camilo era parte obvia de la colaboración, además de que estamos en una faceta de descubrir gente y trabajar con ellos para empaparnos de cosas nuevas. Con Farruko ya habíamos hablado de hacer algo juntos. Le mandamos la canción, le gustó y nos envió la parte en la que él participa y, a mi parecer, le terminó de dar forma al track.

En el video los vemos volando, cuéntanos cómo fue su experiencia.

— Fue complicada porque no somos acróbatas, tuvimos que utilizar un arnés y no estamos acostumbrados. Pero estábamos convencidos con la visión del director, Joaquín Cambre. Además trabajamos las ideas todos juntos porque creemos que las cosas salen mejor en equipo.

¿Cómo ha hecho Reik para no perder la esencia?

— Me parece un poco confusa la esencia de los grupos, porque cada persona puede tener una perspectiva diferente de los artistas que siguen. La personalidad de Reik somos nosotros tres y la disposición de tomar lo que está pasando en el mundo de la música e interpretarlo de alguna manera, eso es lo que hemos buscado hacer siempre. Ahora con el éxito tan grande que hay del reguetón, se convirtió en un tema de conversación que nosotros hubiéramos incursionado en ese género, pero antes ya habíamos hecho un disco de electro pop, otro de bossa nova, nos hemos ido metiendo en distintos géneros. Disfrutamos el poder experimentar.

A veces pareciera que ustedes han llevado a los cantantes urbanos al pop…

— Depende a quién le preguntes, pero yo siempre he sentido que en las cosas que hacemos se sigue escuchando el pop, pero también hay parte del público que es muy tradicional y no quiere oír ese tipo de ritmos; sin embargo, cuando se cierran unas puertas, otras se abren.

¿Se consideran un trampolín para los nuevos talentos?

— Sí, yo creo que es innegable, que la plataforma que tiene Reik no la tiene ningún artista mexicano en cuestión de números en las plataformas de música. Estamos pasando por nuestro mejor momento, el cual hay que aprovecharlo y seguir trabajando, pero también al ser visibles es importante darle visibilidad a los que no la tienen, eso es algo que nos han enseñado los reguetoneros. Nosotros en este momento tenemos el sartén por el mango, no sabemos cuánto nos vaya a durar.

Próximos conciertos

28 de febrero: Guatemala- Forum Majadas

29 de febrero: El Salvador- An teatro de CIFCO

3 de mayo: Seattle, WA- Wamu Theatre

15 de mayo: Edinburg, TX- Bert Ogden Arena

16 de mayo: Laredo, TX- Sames Auto Arena

23 de mayo: CDMX- Auditorio Nacional

30 de mayo: Santiago, Chile- Movistar Arena

Cortesía Sony

