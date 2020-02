Salas de cine y plataformas digitales 'pelean' por audiencia

Las plataformas digitales siguen creciendo y atrayendo nuevo público, pero las salas de cine siguen reteniendo a una gran número de asistentes, sobre todo el hacer que la gente salga de su casa para vivir la experiencia frente a una pantalla grande.

La competencia entre las salas de cine y plataformas digitales está en pleno auge, aunque pareciera que cada una tiene su nicho, si hay una constante búsqueda de ofrecer mejores contenidos.

“Hace mucho tiempo nos preguntábamos: '¿Quién puede ver una ópera o concierto en el cine?'. Esa es la relevancia que tiene el cine, por eso se mantiene en el gusto de la gente. Desde que nuestros competidores tan fuertes como el streaming, en su momento, los videoclubs o sistemas de cable, el hecho de ser una oportunidad de ser un entretenimiento social, creo que eso es lo que mantiene relevante asistir a una sala de cine”, señaló Ramón Ramírez, director de Relaciones Públicas de Cinépolis.

La plataforma Groupon Peixe dio a conocer un estudio, en el que se muestra qué es lo que les gusta ver a los mexicanos. Se informó que de 47% de los encuestados, la mayoría prefiere compartir una salida al cine con la familia; mientras que un 41% lo hace con amigos.

Entre los hábitos cinematográficos de los asistentes del país destaca que el género acción es el favorito, con una predilección de 23 por ciento; luego, la ciencia ficción, con 21%, comedia con 17% y terror 16%.

“Las plataformas digitales sigue creciendo y atrayendo nuevo público, pero las salas de cine siguen reteniendo a una gran número de asistentes. Hemos logrado que ventanas como +Que Cine haya logrado unir diferentes nichos o audiencias debido a la variedad que hemos logrado generar en contenidos alternativos. La marca como tal la lanzamos en el mundial del 2018, ahí vimos que necesitábamos un paraguas que cubriera todos los nichos, porque al final traemos desde ópera , anime, conciertos, documentales y contenido infantil. El mundo de audiencia en streaming busca algo más, y por eso creamos estos microuniversos”, agregó Marco Damián, director de contenido alternativo de Cinépolis.

Los complejos cinematográficos y los sistemas de streaming enfrentan un cambio en el entretenimiento, no sólo a nivel nacional e internacional, para mantener a un público que va desde los 5 a los 80 años.

“Presentar contenidos de calidad y novedosos para atraer a un público millennial o centennial hace más fuerte la competencia. Además sigue fuerte el sentido de la nostalgia, por eso vemos por todos lados los reencuentros, pero también los chavos están buscando películas o música que son clásicos”, añadió Ramón Ramírez.

“El streaming suele aislarte, pero el cine te une a la comunidad y te genera sentimientos en común con la persona que tienes a lado. La gente tiene la posibilidad de elegir en un mundo diverso con lenguajes distintos en diversos formatos”.

El gaming y el K-Pop son aspectos que trasciende fronteras geográficas y etnias.

“El gaming está muy fuerte en el mercado, pero sobre todo en México y Brasil, con ligas de juego, es una audiencia bastante interesante, pero sobre todo los que quieren ver cómo juegan sentados desde una butaca, eso conecta con otras audiencias. Estamos buscando títulos de otros países, como el fenómeno de Parásitos; así como el K-Pop que ha logrado posicionarse en el mundo y sin duda, es una fuente constante en información”, finalizó Ramón Ramírez.

Para competir con la experiencia en casa, las salas de cine buscan traer una diversidad de contenidos alternativos, y a lo largo de año llegará Snow Patrol y el documental de Frida Kahlo para marzo.

22 de febrero. Konosuba: Legend of Crimson The Movie

13 de marzo. My hero academia: heroes rising

My Hero Academia has its scary moments. 👀 pic.twitter.com/9NYzv6sAeZ

— My Hero Academia (@MHAOfficial) February 16, 2020