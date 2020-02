Thalía comparte una "selfie" que se tomó en el baño y usuarios la critican

Thalía ha demostrado una vez que es una persona espontánea, fresca y relajada. La cantante de 48 años invirtió unos minutos el pasado 14 de febrero para compartir una selfie en la que presume un outfit casual con una divertida pose desde un baño.

“Best selfies are in the bathrooms”, escribió en la descripción de la foto publicada en Instagram, que alcanzó más de 100 mil “likes” y sobrepasó los 1,000 comentarios.

Sin embargo, la instantánea de la estrella con el retrete de fondo no fue del agrado de todas las personas, quienes la criticaron duramente por vestir ropa “demasiado” juvenil y la acusaron de querer llamar la atención.

Redes reaccionan a la selfie de Thalía desde el baño

En la red social, los internautas y los más de 15 millones de seguidores de Thalía se expresaron acerca de la polémica imagen con opiniones divididas.

“Ese look ya no va cuando uno ser acerca a los 50”, “Te haces la nena… Ya estamos grandes”, “¿Hasta que edad es permitido vestirse como jovencita?, “Dios mío ya no hayan que inventar. De verdad que ya no hay creatividad” y “Qué mal gusto. Si eso es lo mejor qué será lo peor. Lo que hay que hacer para estar en el candelero”, fueron algunas de la reacciones de los usuarios que arremetieron contra la también actriz.

Por otro lado, sus fanáticos no tardaron en contrarrestar los comentarios negativos con alabanzas hacia la diva mexicana.

“Es un placer verte. Eres muy ocurrente, preciosa muy graciosa”, “Hermosa en todas las selfies”, “Maravillosa”, “Esa eres tú, por favor jamás cambies” y “Con el water al lado sigues siendo bella, nada te opaca”, fueron los comentarios de sus admiradores.

Otras impresiones fueron:

@iveli_sse15: “Ella quiere imitar los looks de Shakira”

“Ella quiere imitar los looks de Shakira” @rosalidia.sotoestevez: “Lo más hermoso es lo que rodea la taza del baño”

“Lo más hermoso es lo que rodea la taza del baño” @irania_hf: “La verdad no creí que Thalía fuera a tomarse fotos en un baño"

“La verdad no creí que Thalía fuera a tomarse fotos en un baño" @joac.jaramillo: “Pareces hija de Tommy Mottola con ese look”