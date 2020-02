Tony Stark y Los Vengadores le cantan el feliz cumpleaños a Thanos

View this post on Instagram

SPLAT!! 😱💀🤢 See how we made this Avengers scene and others into Mortal Kombat style-fatalities! YouTube link in Bio!! . . . . . #vfx #visualeffects #vfxartist #adbobeaftereffects #adobeae #ae #postproduciton #footagecrate #soundscrate #aftereffects #productioncrate #avengers #marvel #thanos #gamora #infinitywar #endgame #youtube #youtuber #makeitawesome #3dcompositing #cgi #3danimation #mortalkombat #mk #toasty