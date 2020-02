Erik Rubín y Mía comparten la pasión por la música

Erík Rubín y Samo estuvieron en Guadalajara para promocionar el regreso de Jesucristo Súper Estrella, que llegará el 28 de febrero al Auditorio Telmex.

El musical suma casi 90 fechas y más de 200 mil personas que lo han visto y continua con sus funciones fuera de la Ciudad de México.

Erik Rubín adelantó que tiene un gran número de proyectos por realizar este año, pero uno de los más importantes es el lanzamiento musical de su hija Mía.

"Ellas (Mía y Nina) veían mi proceso actoral. Además cuando las vi debutando en Annie, que fue en el teatro donde yo debuté, en el Teatro Insurgentes viendo a Mía en el papel estelar y a Nina, fue llorar de la emoción, pues es lo mejor que te puede pasar, el ver a tu gente feliz y realizada con lo que hacemos", dijo Erik Rubín.

El músico combina sus facetas de cantante, actor, empresario y productor.

“Lanzamos el primer sencillo de Mía y vamos hacer el video en Guadalajara, eso ya está. Lo haremos con un productor que ha trabajado con María Barracuda, lo haremos en un mes más o menos, en un foro de la ciudad. Mía apenas abrió su canal de YouTube y ella canta en vivo con el piano o pistas de una manera muy orgánica. No queremos hacer nada muy presuntuoso, para que la gente conecte con ella. La verdad yo hubiera querido cantar así a su edad, todo lo que viene en los video es como canta, nada pasado por el estudio o autotune, así que trabajar con ella es como un agasajo”.

El músico aceptó que trata de dividir la parte de papá y productor.

“Ella tiene sus maestros desde muy pequeña. Mía lleva siete películas y Nina 5, así que dejo que las dirijan, yo sólo les doy mis consejos. En este caso yo no le dirigí la voz, sino un colega mío con el que compuse el track, y prefiero dividir esa parte de papá, productor, consejero, manager o como se llame”.

"Para varias traigo 20 mil cosas cosas ya firmadas, que aún no puedo decir. Son proyectos que encontraron un nuevo camino y van a salir de otra forma".

Jesucristo Súper Estrella

El musical vive su segunda etapa, y una de las novedades es la integración de Samo.

“Estoy agradecido porque es una oportunidad grande que estoy disfrutando. Estoy haciendo por primera vez teatro y el mayor reto ha sido asimilar todo, porque es nuevo para mí”, dijo el cantante que hace el papel de Pedro.

Mientras que Erik Rubín señaló que ha sido una experiencia grata y llena de satisfacciones.

"Íbamos a hacer 30 fechas llevamos casi 90 fechas más y casi 200 mil personas que nos han visto. Me identificó con Judas y quiero aclarar que los escritores y compositores tienen otra perspectiva con esta propuesta, no es Judas el traidor, sino una víctima de las situaciones, que para mí enriquece mucho el personaje, porque lo llena de matices, momentos de arrepentimiento, miedo, enojo y no es nada más 'te voy a fregar porque me dieron un saco de monedas"".

Agregó, "como persona a veces he hecho mal al querer hacer bien. En muchos momentos de mi vida, me he visto enfrascado en mí mismo. Samo es una de las voces que ha conectado con millones de personas, que en lo personal, es una voz que me provoca, que me eriza y en eso me baso".



Funciones de Jesucristo Súper Estrella

Guadalajara. 28 de febrero a las 18;00 horas en el Auditorio Telmex

Monterrey. 7 de marzo, Auditorio Pabellón M

Ciudad de México. 9, 10, 11 y 12 de abril, Centro Cultural Teatro 1