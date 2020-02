Erik Rubín ventanea a Enrique Guzmán

Erík Rubín y Samo estuvieron en Guadalajara para promocionar el regreso de Jesucristo Súper Estrella, que llegará el 28 de febrero al Auditorio Telmex.

Durante la charla, el cantante señaló que mucho sucede tras los telones del musical, y hay muchas anécdotas especiales que se dan entre los actores.

Al preguntarle sobre cómo ha sido trabajar con Enrique Guzmán en la puesta en escena, Erik Rubín hizo un largo suspiro para responder: “Es una ladilla”, entre risas.



El también productor añadió: “El otro día… bueno ya estamos en confianza y estamos en Guadalajara. Me estacioné, porque tenemos unos lugares que nos otorgaron a los artistas en el teatro (Ciudad de México), y cuando llegue estaban todos apañados y quedaba uno, así que me estacioné ahí. Llegó (Enrique Guzmán) y me fue a tocar: '¿Tú te estacionaste en mi lugar?'”, a lo que respondió: “Chief pues ya no había” y Guzmán lo amenazó: “ Vas a ver, te lo voy a mear [risas]”.

Erik Rubín reveló que enseguida le dijo que lo movería, pero el legendario cantante le dijo que ya no era necesario.

“Ya ni lo muevas, me dijo. Cuando salí del teatro había una nota pegada en el asiento del coche, porque no traía capota y era un papel, que te lo prometo, sí lo meó [risas]. Eso pensé, porque además lo arrastró y me puso: 'Muy valiente a ver siéntate'. Le dije a alguien que lo quitara [risas]”.

El músico confesó que es una gran experiencia trabajar con artistas con Enrique Guzmán.

“Es una alegría, es increíble que alguien con su trayectoria, esté ahí con nosotros al pie del cañón. Es el primero que llega, es el más profesional y es un gran compañero. Siempre está viendo en que nos ayuda, siempre todo para mejorar, por eso somos un gran equipo. Es de los grandes regalos que nos ha dado este proyecto: una amistad y una familia”.