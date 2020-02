Luis Miguel sí le pasa toda la pensión a Aracely, dice Lucia Miranda

Si alguien tiene cercanía con el cantante Luis Miguel, es Lucia Miranda, viuda del ex mánager del Sol de México, Hugo López. La modelo argentina fue entrevistada por Infobae, a quien aseguró que Aracely Arámbula sí recibe la pensión alimentaria.

Miranda aun mantiene una relación cercana con Luis Miguel al día de hoy. Revela que muchas de las cosas que se dicen de él no son tan ciertas como parece.

“En el caso de Aracely, yo no me puedo meter en la parte personal en relación con el hecho de que no ve a los hijos, yo no puedo hablar por él y sé que es un tema delicado y no sé qué problema hay, pero con respecto a que él no le pasa (pensión), él le pasa todo, tanto a sus hermanos, a Sergio lo ha mandado a Boston, le ha pagado todos sus estudios, a su otro hermano también (…) todo eso que dicen que no le pasa manutención… se dicen cosas que no son”, reseñó el medio.

En relación con la razón por la que Luis Miguel no tiene contacto con sus hijos, Lucía no quiso emitir mayor opinión porque desconoce lo que allí sucede. Sin embargo, sí lo defendió ante aquellos que lo critican por su personalidad.

“En ocasiones lo he visto molesto en el escenario, ya lo sé porque lo conozco, y se pone loco, porque es muy exigente. Él tiene un oído impresionante y quiere que todo salga perfecto. Él solo es una persona exigente”, declaró Lucia.

Aracely dejó claro que no necesita el dinero de Luis Miguel

En una entrevista reciente en Al Rojo Vivo, Aracely habló sobre sus hijos con Luis Miguel, Miguel y Daniel. Sostuvo que no les hace falta una figura paterna porque ya la tienen en su propio padre.

“No necesito estar pidiendo una pensión, mis hijos están económicamente muy bien, viven de mi trabajo”, confesó.

Este año, Luis Miguel ha sido visto en Madrid, España, según varias fotografías publicadas en las redes sociales.

