Violencia contra la mujer es preocupación de todos: Luisito Comunica sobre acoso registrado en uno de sus videos

Luego de que hombre fuera captado grabando debajo de la falda de una mujer en uno de sus últimos videos, Luisito Comunica decidió pronunciarse sobre el desagradable incidente en un nuevo clip publicado este martes 18 de febrero.

El joven se encontraba en medio de una grabación en el Centro Histórico de la Ciudad de México cuando registró el suceso accidentalmente. Aunque confesó que en un principio no se percató del hecho, aseveró que "desafortunadamente pasa muchísimo" y "es solamente una muestra de lo cotidiano que son estos hechos".

"Vi que algunas personas estaban comentando, dándole el giro de 'a ver, chicas deben cuidar cómo se visten, cómo salen a la calle', quiero decir 'no', para nada ese es el tema, todos podemos vestirnos como queramos. El hecho de que existan este tipo de pervertidos, de personas, no es su culpa, no es culpa de cómo se visten, no es su culpa del lugar donde se encontraban…", reiteró el youtuber en la declaración compartida en su canal.

En el audiovisual, también enfatizó que lo ocurrido y documentando por él es solo la "punta del iceberg de un problema muy grave" .

"La violencia contra la mujer es algo real, que está sucediendo y le podría pasar a cualquiera. A mi mamá, a tu hermana, a quien sea", dijo. Además, destacó la importancia de no quedarse callado ante las agresiones y resaltó que el acoso sexual hacia las mujeres es preocupación de todos.

"Chicas si ustedes llegan a sentirse acosadas, si llegan a sentir miedo de cualquier tipo, en verdad no teman en gritar, no teman en alzar la voz, porque seguramente alguien a su alrededor va a querer ayudarlas", expresó.

Asimismo, continuó diciendo: "Creo que el tema de la violencia contra las mujeres, no es preocupación de las mujeres únicamente, es preocupación de todos. Todos podemos hacer algo, que sea lo más mínimo por evitar que cosas tan feas sigan pasando".

"Es necesario que este tipo de casos sean expuestos": Luisito Comunica

Durante su exposición, la estrella de YouTube aseguró que "podemos tomar pequeñas acciones que podrían hacer un gran cambio".

"Si escuchamos una queja de alguna mujer por acoso laboral prestemos atención a esto porque también esa clase de acoso pasa muchísimo", indicó.

"Y si ven a alguna chica vistiendo con falda corta por la calle, no le chiflen. No le hagan saber que se ve guapa y todo eso. Ellas no lo quieren saber y el hecho de que tú se los digas no va a levantar su autoestima, al revés, se van a sentir atacadas por vestirse libremente y como ellas lo desean", sostuvo.

Por último, Luisito Comunica apuntó que estos hechos deben ser expuestos para concienciar y tomar las acciones pertinentes.

"Me causa conflicto que algo tan negativo haya quedado documentado en un video que yo quería que fuera positivo, pero es necesario que este tipo de casos sean expuestos de esta manera, tan repentina, tan espontánea, para darnos cuenta de que sí pasan este tipo de cosas y sí hay que hacer algo al respecto", concluyó.

