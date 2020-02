“Quiero seguir lanzando música durante todo el año”, Rita Ora

Rita Ora ha forjado una carrera como actriz y también se ha robado el corazón del público gracias a su voz, única dentro de un gran listado de mujeres exitosas que en la actualidad hacen pop.

La cantante platicó con Publimetro sobre la importancia de América Latina en su carrera, así como su pasión por los escenarios y sus planes para este 2020 tanto en la música como en la actuación.

Mucha gente quiere saber cómo es un espectáculo de Rita Ora. ¿De qué forma describes tus presentaciones?

— Como artista siento que es muy importante aportar energía a cada espectáculo y dar lo mejor, así que eso es lo que hago cada vez que me subo a un escenario. ¡Lo principal es que los fanáticos se diviertan! Verlos cantar es la mejor sensación.

Has estado en distintos escenarios, ¿tienes un festival de música favorito en este momento?

— ¡Sería imposible elegir! Hay muchos, pero ir a festivales es una de mis actividades favoritas. Tengo muy buenos recuerdos junto a mis amigos, y estos precisamente vienen de festivales de música.

¿Por qué es importante América Latina para Rita Ora?

— La cultura es hermosa y la gente es estupenda. Mis fanáticos de esa región son increíbles y no puedo esperar para tocar para ellos. Siempre he dicho que me siento muy afortunada de tener la oportunidad de viajar y conocer a fanáticos de todo el mundo. Es increíble sentir el cariño de millones de personas, que aunque no están junto a ti de manera presencial, siempre se están haciendo notar por algún medio.

¿Cuánto has cambiado desde tus inicios hasta ahora? ¿Quién es Rita Ora en este momento?

— Me gustaría pensar que sigo siendo exactamente la misma persona, nunca he olvidado de dónde vengo. Me levanto todos los días y hago lo que más me gusta en el mundo, por eso trabajo tan duro.

¿Escucharemos nuevas canciones o un nuevo álbum este año?

— Estoy en el estudio trabajando en música nueva tan a menudo como puedo. Quiero seguir lanzando música durante todo el año, así que tengo los dedos cruzados para que no pase mucho tiempo y que los fanáticos puedan escuchar todo en lo que he estado trabajando.

Muchas personas no saben que además de ser cantante, también eres actriz. ¿Cuándo te veremos en una película o en un programa de televisión?

— Acabo de terminar de filmar una nueva película llamada Twist, que es una nueva versión del clásico Oliver Twist y que se lanzará a finales de este año. Estoy interpretando el papel del Artful Dodger, que tradicionalmente ha sido un papel masculino. Me encantaría hacer más con la fase de actuación de mi carrera, aunque muchas veces no me queda tiempo entre hacer música y salir de gira. La verdad es que gracias a todas las oportunidades que he tenido hasta ahora en la actuación, he descubierto que realmente estoy enamorada de la profesión.

¿Crees que es difícil tratar de desarrollarse como artista cuando se ha empezado una carrera tan joven?

— Creo que es un viaje diferente para todos. Por lo menos, a mí me ha parecido muy natural. No podría hacer lo que hago sin el amor y el apoyo de mi familia, amigos y aquellos que han trabajado conmigo. Justamente, el apoyo y comprensión me han permitido crear cosas de las que estoy realmente orgullosa y me han dado el espacio y la libertad para crear música desde mi corazón. Cada día es una nueva lección y estoy agradecida por despertar y seguir viva para continuar haciendo lo que amo.

Sobre Rita Ora…

Pocas artistas han tenido un impacto tan efervescente como Rita Ora en el universo pop del siglo XXI. Nacida en Kosovo y criada en Notting Hill, Londres, Rita Ora ya contaba con un #1 (Hot right now junto a DJ Fresh) antes de su estreno discográfico. Roc Nation, liderada por Jay-Z, fue la disquera que le dio la oportunidad para lanzar su álbum debut, Ora, de 2012 y que llegó al número uno de Reino Unido con un torrente de éxitos: How we do (Party), R.I.P. con Tinie Tempah, Shine ya light y Radioactive.

La cantante lanzó Phoenix, su segundo disco, en noviembre de 2018: un coctel de dance pop, R&B y colaboraciones con otros artistas importantes en crecimiento: Cardi B, Rudimental y más. Your song y Let you love me han sido dos de las canciones de este disco que más han sonado en el mundo.

