Salma Hayek presume su belleza en selfie sin maquillaje y la acusan de usar bótox

Salma Hayek volvió a deslumbrar a sus seguidores en redes sociales con una selfie en la playa donde deja ver su rostro totalmente desnudo.

La actriz de 53 años demostró nuevamente que es dueña de una belleza única y natural en un retrato que compartió este martes 18 de febrero a través de su cuenta en Instagram.

"Aire", escribió Hayek en la descripción de la instantánea donde mira directamente hacia la cámara. La diva mexicana lució un bañador color púrpura mientras dejaba su larga cabellera volar con el viento en medio de un paraíso tropical.

Los admiradores de la intérprete no se guardaron sus impresiones hacia el derroche perfección de la nominada al Oscar y en pocas horas la publicación alcanzó más de 300 mil "likes" y 2,000 comentarios.

Asimismo, la cara sin una gota de maquillaje de Salma arrancó miles de alabanzas de los usuarios de la red social que la aplaudieron por su autenticidad.

"Nada como la belleza al natural", "Qué mujer más linda al natural", "Perfecta", "Cada día más hermosa", "Radiante como siempre" y "Esta mujer no puede hacer nada mal", fueron algunos halagos de los internautas.

Salma Hayek revela si usa bótox

A pesar de que las opiniones hacia el post eran en su mayoría positivas, hubo un usuario que lamentó que la estrella usara "demasiado bótox".

"Demasiado bótox. No es necesario, Salma", comentó el seguidor horas después de que la también empresaria subiera la postal.

La observación llamó la atención de la celebridad, quien contestó con su acostumbrada amabilidad.

"No tengo bótox, pero gracias por el consejo porque estaba pensando que quizás ya es hora", expresó.

La respuesta de Salma Hayek provocó reacciones inmediatas de sus fans que intentaban persuadirla de no someterse al procedimiento estético.

"Eres hermosa tal cual. No necesitas nada. El bótox desfigura la cara a la larga", le manifestó uno. "Mujer, aún no es hora. Te ves mejor que la mayoría de las chicas de 20 años, yo incluida. Te amo", le señaló otra aficionada. Mientras, un tercero destacó: "Eres perfecta, no lo necesitas. No te andes inyectando, estás guapísima, hija".