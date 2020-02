Donald Trump criticó a la Academia por premiar Parasite

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la reciente entrega de los premios Oscars donde el gran victorioso fue la película sur coreana, Parasite.

"¿Cómo de malos fueron los Oscar este año?", preguntó el mandatario para responder posteriormente: "Y el ganador es una película… ¡de Corea del Sur! ¿De qué demonios va todo eso?", dijo el Jefe de Estado.

Trump se encontraba en un mitin de su campaña electoral en Colorado donde dio su opinión sobre la reciente ceremonia de los premios de la Academia.

"Brad Pitt, I was never a big fan of his… little wise guy. He's a little wise guy."

