Premio Lo Nuestro 2020: J Balvin recibió el reconocimiento Ícono Mundial

J Balvin fue homenajeado este jueves 20 de febrero con el reconocimiento especial Ícono Mundial de las manos de Daddy Yankee, una de sus más grandes inspiraciones, durante la ceremonia número 32 del Premio Lo Nuestro 2020.

Luego de un clip en el que se resumió la impactante trayectoria musical que ha tenido el colombiano, la estrella honrada tomó el escenario con una mezcla de temas como Blanco, Morado, Loco contigo y No me conoce, en la que además se presentó Jhay Cortez.

"De ícono a ícono"

Una vez que Balvin finalizó su derroche de talento, el astro de reguetón Daddy Yankee hizo su entrada para entregarle el importante galardón y dedicarle unas sinceras palabras.

"El año pasado tuviste el honor de entregarme un premio con mucho respeto. El mismo respeto que quiero que sepa el mundo que yo siento por ti, chamaco trabajador, disciplinado, entregado a su carrera y viene de un país que amo muchísimo, Colombia", manifestó Yankee, según reseñó Infobae.

El reguetonero continuó diciendo: “El propósito de un líder siempre es crear nuevos líderes, estoy bien orgulloso de ti. Y contento de que nos sacrificamos tanto, ustedes están ahora volando por todo lo alto, así que sigue rompiendo, hermanito. Estoy muy orgulloso de ti. Así que de ícono a ícono mundial, mucho respeto, te lo mereces”.

El intérprete de "Mi gente" no pudo ocultar lo halagado que se sentía de recibir el reconocimiento de parte de tan importante figura para la música latina.

"Recibir esto de parte de un ícono tan grande como tú, y sin duda alguna Daddy Yankee es una de las personas que más me ha inspirado a ser lo que soy hoy en día, si no fuera por la inspiración que me ha dado, pues no estaría aquí, así que un aplauso para Daddy Yankee”, pidió al público de Premio Lo Nuestro, reconociendo la importancia del ídolo puertorriqueño en su vida.

"No me siento como un ícono": J Balvin en Premio Lo Nuestro

Asimismo, la celebridad no dejó de mencionar a todos aquellos artistas que lo han influenciado y aseguró que no siente cómo un ícono, pero sí como un soñador.

"Para todos los colegas y para todos los artistas que me han inspirado, Nicky te amo también, de verdad mucho respeto. Los Cangris que también siempre me inspiraron, Wisin, Yandel, Don Omar, Tego, todos gracias por la inspiración. Yo no me siento un ícono, pero sí me siento que soy un gran soñador y este premio se lo dedico a Colombia”, sostuvo.

Por último, agradeció a su familia e instó a las personas a seguir soñando.

“A todos los soñadores, a toda la sangre nueva, a Bad Bunny también, mi hermanito. Gracias por creer en mí, los amo mucho de parte de José. Sigan soñando y que viva la paz. ‘Le go”, concluyó.

Igualmente, Balvin se llevó a casa el premio al álbum del año por Oasis, mientras Daddy Yankee fue el gran ganador de Premio Lo Nuestro al alzarse con 7 galardones.