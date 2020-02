Acusan a Paulina Rubio de "desafinar" y usar "playback" durante presentación en España

Paulina Rubio cerró este miércoles 19 de febrero la ceremonia de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2020, que se celebra en España, con una presentación duramente criticada.

La cantante subió al escenario con una gran actitud para interpretar tres de sus canciones más exitosas: Ni una sola palabra, Late mi corazón y Y yo sigo aquí; sin embargo, la actuación de "La chica dorada" no fue memorable por las razones correctas.

Usuarios arremeten contra Paulina Rubio por usar "playback"

En redes sociales, la audiencia del espectáculo acusó a la cantante de usar playback y además desafinar durante su show.

"¿Es mi TV o la voz de Paulina no va acorde con su boca?", "Desafina hasta haciendo playback" y "Lo de Paulina Rubio haciendo playback descarado en la elección de la reina es hasta de mal gusto, tío. La cosa es que, no solo no va al ritmo, sino que por momentos se enciende el micro y se escucha a dos voces", fueron algunos comentarios.

Por otro lado, sus fanáticos salieron en su defensa y disfrutaron de la puesta en escena.

Ups, no se encuentra el tuit. ¿Tal vez lo eliminaron?

Otras reacciones fueron:

@el_tole_: "Penoso. Un repertorio de hace años y playback".

"Penoso. Un repertorio de hace años y playback". @JoshMPTLC: "Resumen de Paulina Rubio: Primer canción: cantada en directo y con 7 gallos. Segunda canción: playback. Tercera canción: cantada en directo con autotune metido"

"Resumen de Paulina Rubio: Primer canción: cantada en directo y con 7 gallos. Segunda canción: playback. Tercera canción: cantada en directo con autotune metido" @Jose_Man_: "Me da que Paulina Rubio no se sabía muy bien la canción esa del boom boom. Ni con playback"

"Me da que Paulina Rubio no se sabía muy bien la canción esa del boom boom. Ni con playback" @Inma_Sepulveda: "Cuando empezó la primera canción entró cantando encima de la pista con voz secuenciada. Luego cuando iban a acabar las canciones o intermedios musicales le abrían el micro por si hablaba"

Ups, no se encuentra el tuit. ¿Tal vez lo eliminaron?

Ups, no se encuentra el tuit. ¿Tal vez lo eliminaron?

Lo de Paulina Rubio no tiene precio, para todo lo demás … #CarnavalSC20 pic.twitter.com/BEgsK6Uz74 — ElRabiOso (@ferrerabcn) February 20, 2020

Vaya playback el de Paulina Rubio#carnavalSC20 pic.twitter.com/fQNzcTkxjT — Rebeca Pedrosa (@Rebecuni) February 20, 2020

A pesar de todo, La reina del pop latino se mostró feliz de regresar al escenario en el que ya había deleitado en 2007.

"Siempre es bonito venir a esta Isla en un momento tan extrovertido y esplendoroso", dijo, según Marca. Asimismo, celebró en Instagram que su actuación estuviera entre las tendencias de Twitter en España.

Mira la presentación aquí: