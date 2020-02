Sherlyn le propuso a Lambda García ser el padre biológico de su hijo

Luego de que Sherlyn anunció que cumpliría su sueño de ser mamá con la ayuda de la inseminación artificial, su embarazo y todos los detalles relacionados han estado bajo el ojo público.

Ahora, un nuevo dato se ha dado a conocer y es que su amigo Lambda García reveló durante una reciente entrevista a Ventaneando que la estrella le pidió que fuera el padre biológico de su hijo.

Lambda García rechazó la propuesta de paternidad de Sherlyn

Durante un encuentro con el programa televisivo, García contó cómo la actriz le hizo la proposición y cuál fue su respuesta ante la idea.

"Sí, me dijo 'oye, mi amor, vamos a hacer un pacto', y dije 'no, no' para mí sería muy difícil. Es complicado, siendo amigo, sabes, dar como la semilla, porque al final de cuentas no te puedes deslindar al cien por ciento", reveló

Sin embargo, ante la negativa, el conductor afirmó que Sherlyn insistió.

"Me dijo 'ay, mi amor, por favor serían muy bonitos nuestros hijos' y dije 'sí, evidentemente', pero no, está complicado. Creo que ella tiene la ventaja de que es una mujer súper inteligente, es una mujer con una entereza espectacular, y sabe muy bien las cosas y lo está haciendo muy bien", alabó.

Asimismo, destacó que está "feliz de ser el tío Lambda" y aseguró que su amiga será "muy buena madre".

En cuanto a la posibilidad de ser padre en el futuro cercano, Lambda sostuvo no estar listo, pues piensa que tener un hijo es "una decisión muy importante y ahorita no estoy para tener ese tipo de responsabilidades".

En redes sociales, los usuarios no se reservaron su opinión y condenaron al mexicano por develar la petición de la intérprete.

"¿Por qué 'ventilar' que le pidió ese favor tan íntimo? Ni al caso que lo de a conocer a los medios", dijo uno en los comentarios del video en YouTube.

Otro señaló: "Eso es algo muy personal, ¿para qué contarlo?"; mientras, un tercero acotó: "La cultura latina no creo que esté preparada para esos embarazos".