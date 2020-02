Se filtran videos del cumpleaños número 32 de Rihanna en México

Últimamente, la cantante Rihanna ha sido vista con mayor frecuencia en México. Al parecer a la joven de 32 años le gusta el calor, la cultura y las playas mexicanas para tomar sus vacaciones.

En esta oportunidad, con motivo de su cumpleaños, la intérprete se vino a Cabo San Lucas a celebrar junto a amigos y familiares su nueva vuelta al sol.

Así lo informaron varios medios en los que aseguran que la artista festejó al mejor estilo mexicano. Con una decoración colorida y un pastel de cuatro pisos, la joven originaria de Barbados se disfrutó al máximo su cumpleaños.

Rihanna celebrating her 32nd birthday with her family & her crew in Mexico 🥰 #HappyBirthdayRihanna pic.twitter.com/81sCz9TQvI

— FentyStats.com (@FentyStats) February 20, 2020