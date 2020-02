Kim Kardashian y North se unen a Tik Tok y provocan revuelo bailando “To my Love”

La fiebre del Tik Tok ha llegado a la cuenta de una de las celebridades más polémicas de Hollywood. Kim Kardashian y su hija North West protagonizaron el primer video de Tik Tok en su cuenta.

Kim y su esposo Kanye West accedieron a que su primogénita de 6 años tuviera una cuenta en esta red social. Sin embargo, no todo es tan liberal. North tiene autorización a grabar sus videos y dejarlos en borrador. Solo bajo la supervisión de sus padres podrá colgarlos en Tik Tok, dijo Kardashian al programa Entertainment Tonight, reseñó El Diario NY.

No obstante, Kim no pudo contenerse ante la sensación que está causando esta plataforma con más de 500 millones de jóvenes. Por ello, decidió subir un video que filmó con su hija. Ambas aparecen bailando una coreografía de la canción “To My Love” de la banda colombiana Bomba Estéreo.

Kim Kardashian causó sensación bailando

Los seguidores de la artista quedaron impactados por dos grandes razones. La primera es que la socialité se uniera a Tik Tok.

La segunda es ver a la mismísima Kim Kardashian bailando, algo totalmente inusual en sus redes sociales. Por lo que se generaron miles de comentarios graciosos.

“Bomba Estéreo y Bogotá, Colombia presentes”, “Espero que ella te enseñe algo de ritmo porque lo necesitas, chica”, “¿Quién dijo que las Kardashian no tienen talento?”, “Esto es muuuy tierno, eres una madre genial!” fueron algunas de las reacciones tras ver el clip de las nuevas “tiktokers”, como se les dice a los usuarios de esta aplicación.

El grupo Bomba Estéreo comentó en la publicación con un corazón. Sin duda, esta promoción gratuita les traerá muchos seguidores nuevos. El video cuenta con más de 10 mil reproducciones y es uno de los más famosos en Tik Tok. Cantantes como Rosalía, Billie Eilish, Lizzo y Mariah Carey han conquistado esta red son sus temas.

