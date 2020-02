Ladrón irrumpe en el penthouse del padre de Taylor Swift y forcejean en el acto

Definitivamente, las tragedias persiguen a la cantante Taylor Swift, quien desde hace un par de meses no ha recibido más que malas noticias. Esta vez se trata de un intento de robo que sucedió en la residencia de su padre en San Petersburgo, Florida.

Un hombre identificado como Terrence Hoover, de 30 años, ingresó al penthouse propiedad de la artista donde fue sorprendido por su padre Scott Swift, según reseña El Diario NY.

Afortunadamente, el ladrón no portaba armas y luego de un forcejeo con el papá de la cantante logró escapar. El desconocido ingresó por la escalera de incendios y subió los 13 pisos hasta llegar a una de las habitaciones.

Cuando Scott entró a su residencia se encontró con el hombre hurgando entre sus pertenencias. Aunque pudo huir, Swift identificó al sujeto tras presentar la denuncia en la Policía.

De acuerdo con RT, el hombre cuenta con antecedentes penales por “violencia doméstica, estrangulamiento, agresión agravada, robo, asalto agravado con un arma mortal y secuestro”.

Hoover fue arrestado desde el pasado 14 de febrero y fue presentado por cargos de robo y allanamiento.

Taylor Swift’s dad punches a St. Augustine man accused of burglarizing his $4 million dollar penthouse in St. Petersburg, according to police. @wjxt4 https://t.co/chnnOOPa16 pic.twitter.com/t7BCqq9Bp5

— Corley Peel (@WJXT_CorleyPeel) February 17, 2020