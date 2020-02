Video: Captan tremendo berrinche de Francely al enterarse que Dalú ganó La Academia

El domingo se llevó a cabo el final de La Academia, la decisión final estuvo entre Dalú y Angie.

La de Culiacán resultó ser la vencedera y ganó el reality show de Tv Azteca, situación que provocó polémica entre los seguidores de Angie de Honduras y Dennis de Guatemala, quienes en redes sociales denunciaron fraude.

Pero no fueron los únicos inconformes y es que la alumna originaria de Mérida, Francely, fue captada haciendo un tremendo berrinche cuando se enteró que Dalú se coronó en el concierto.

En redes sociales se filtró un video donde se ve que Francely patalea en el piso y realiza aspavientos por lo que su pareja, el ex concursante Gibrán, la abraza para tranquilizarla. Después de que esto comenzara a viralizarse a la ex académica no le quedó más que disculparse.

A través de sus historias de Instagram escribió: “Aquí mi notorio berrinche porque no ganó mi princesa @angiefloreshn. Te amo con todo mi corazón. Perdón”.

Aquí el clip,

