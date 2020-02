Lucía Méndez afirma que los medios son muy agresivos

Lucía Méndez es de las grandes divas de la televisión, que sabe cómo atraer la atención a cada paso.

“Que bueno que estoy en las salas de las vírgenes, porque yo soy virgen”, señaló al ingresar a una sala especial para las entrevistas con los medios tapatíos.Con una larga trayectoria en el cine, la música y la televisión, la actriz prepara su nuevo álbum discográfico.

La actriz estuvo de paso en Guadalajara, ya que el fin se semana recibió las llaves de la ciudad de Tecolotlán, Jalisco; además tuvo una sesión de fotos para sus recientes proyectos musicales.

“Estoy haciendo las fotos para mi nuevo disco que se llamará Vivencias, así se llama también mi show. Vamos a grabar un a canción de Ana Bárbara, incluso ella va a dirigir y producir el tema Me sobran ganas y será con mariachi, pero con un sonido padre, especial sin perder lo mexicano”, compartió Lucía Méndez.

Inactiva el 9 de marzo

“Mi postura es que el 9 de marzo no voy a hacer absolutamente nada, nombre no. Y con lo de Fátima, quiero que sepan que hasta me puse a llorar. Nunca pensé que me pegara tan fuerte, pero me salió el instinto maternal. No voy a hacer absolutamente nada. Apoyo el 9 de marzo, apoyo a la mujer, pero no entiendo tanta agresividad a la mujer, tanto feminicidio, tanta muerte, tanta hartes del hombre".

Añadió, "estoy con el movimiento #MeToo, porque siempre en la vida nos ha tocado un desgraciado y la que diga que no… ¡miente! todas hemos tenido un tipo, en mi caso sufrí maltrato psicológico, y todas sabemos el miedo que se siente”.

Telenovelas vs series

La Diva Internacional de México como la titulan, también habló sobre el momento que viven las telenovelas ante la llegada de las plataformas digitales.

“Ahorita está Diana Salazar en al Canal de las Telenovelas y es un suceso, mira que ya tiene 30 años. Hay plataformas digitales que distraen a la gente, y ya no tienen la audiencia que quisieran. Hay demasiados cosas para dónde voltear y antes no existía nada de eso. Era una época de oro menos complicada. Los nuevos talentos la tienen muy difícil, porque los medios están muy agresivos”.

Por último, señaló cuál sería su papel deseado: “Mi papel soñado es hacer una serie en la cual represente a una mujer de mi edad, que se enfrenta a la vida con todos los hijos, situaciones, mundo cibernético y el amor que conlleva mujer madura”.

Harry Weinstein

“A veces en México se manejan cosas que no alcanzas a entender. Sería muy bueno que este tipo de denuncias existan porque ya estamos hartas las mujeres de un momento determinado tener una experiencia de maltrato. Todo lo que sucede en Estados Unidos con este personaje tan importante, me da mucho gusto, que se enfrente a la ley”, dijo Lucía Méndez ante la noticia que el productor de Hollywood fue declarado culpable de acoso sexual.