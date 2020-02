Meghan Markle y Salma Hayek unen sus ideales para celebrar el Día Internacional de la Mujer

View this post on Instagram

I am beyond thrilled and proud to be the first speaker to kick off @BritishVogue’s #ForcesForChange event, the Change-Maker Talks, as part of their 10th anniversary @WOWGlobal Festival in @SouthbankCentre’s Queen Elizabeth Hall. Join us on Saturday 7 March for an evening of intimate discussion and inspiration. Photography by @TheRealPeterLindbergh Estoy más que emocionada y orgullosa de ser la primera oradora en inaugurar el evento #ForcesForChange de @ BritishVogue, Change-Maker Talks, como parte de su décimo aniversario @WOWGlobal Festival en el Queen Elizabeth Hall de @ SouthbankCentre. Únase con nosotros el sábado 7 de marzo para una noche de discusión íntima e inspiración.