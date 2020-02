Yolanda Andrade confiesa que no sabe si irá a la boda de su amiga Montse: “Soy pájaro de mal agüero”

View this post on Instagram

#Repost @montseyjoetv with @get_repost ・・・ ¿Qué sería de la vida, si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? ¡Buen inicio de semana! 💙✌🏻 #MontseYJoe #PúblicoConocedor #TodosSomosUnicable #FelizLunes