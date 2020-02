Niurka Marcos confiesa a cuál artista famosa le gustaría “comerse”

La vedette cubana Niurka Marcos ha confesado que aunque no ha tenido experiencias lésbicas, no está del todo cerrada a vivir una aventura amorosa con una mujer.

Así lo indicó tras ser entrevistada sobre el beso que se dio con Yolanda Andrade en el programa. “Ay eso no fue nada. Eso fue un piquito para darle la bienvenida. Tendencia (será) cuando se lo dé de lengua y de roqueta”, dijo sin tapujos la bailarina para las cámaras de Venga la Alegría.

Sin embargo, dejó claro que se siente heterosexual y que no ha tenido parejas mujeres. “Yo no soy lesbiana pero amo a las personas. Nunca lo he hecho pero el día que lo haga, ustedes se van a enterar si esa persona no le importa que ustedes se enteren, porque eso no se debe de ocultar”, aseveró de manera tajante.

¡Niurka revela ante las cámaras de #VLA que le gustaría tener un encuentro amoroso con Maribel Guardia! 😱💃🔥❤📺 >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/NFCGRg2Ol2 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 26, 2020

¿A quiénes se “comería” Niurka Marcos?

A pesar de que hasta el momento no es de su interés establecer una relación con una mujer, reveló que varias le han mostrado su gusto hacia ella. “De la vida lo que se te dé, las experiencias, las oportunidades, las aventuras (…) No se me ha presentado una experiencia lésbica. Me han enamorado muchísimas mujeres”, apuntó Marcos.

Al ser consultada sobre con cuál artista famosa le gustaría estar, indicó rápidamente a la actriz Angelina Jolie. La razón que dio no estuvo relacionada con la infinita sexualidad de la ex de Brad Pitt sino porque le atrae su personalidad.

En el ámbito mexicano, la cantante mencionó además a Yolanda Andrade y Maribel Guardia, que aunque le lleva más de 10 años aun se conserva como de 30. “Me comería a Yola pero porque ya la he probado”, indicó.

