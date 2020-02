La elegante y sencilla blusa de la reina Letizia que impone el look floral

View this post on Instagram

🇪🇸 Spanish Royalty: TM's King Felipe VI & Queen Letizia of Spain 1. TM's received the Board of Directors from Atresmedia, on the occasion of its 30th anniversary. 2. King Felipe VI & Queen Letizia held an audience with the representatives of The SOS Children's Villages of Spain, in order to continue supporting the work they perform. 3. The presentation of the awards took place at Palacio de La Zarzuela. Information / casareal Photos / © Casa de S.M. el Rey