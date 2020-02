Rosalía acepta que sus uñas le causan serios inconvenientes

Aunque a la española Rosalía le gusta mostrar sus extravagantes uñas, no ha podido negar que le causan serios inconvenientes.

En repetidas ocasiones, la cantante ha sido criticada por la longitud de sus uñas. Sus fanáticos le han preguntando cómo hace para rascarse los ojos, para usar un bolígrafo, para escribir en su teléfono y hasta para ir al baño.

Las preguntas no cesan en su cuenta Instagram cada vez que las enseña. Sus seguidores han sacado memes y videos para burlarse de la intérprete. Así sucedió en esta ocasión cuando un usuario en Twitter creó un videoclip que muestra los problemas que deben presentársele por este motivo.

A post shared by ROSALÍA (@rosalia.vt) on Jan 26, 2020 at 4:29pm PST

“Las dificultades por las que pasa Rosalía en su día a día”, escribió el usuario para acompañar el video. En las imágenes, se puede ver una mano usando uñas largas creadas con papel y exhibe varios momentos incómodos. Recogiendo una moneda, abriendo la nevera, destapando un champú, dando bomba al sanitario, entre otros.

La artista retuiteó el video y hasta comentó sobre el clip: “Real que sí”, aceptando que ha vivido situaciones parecidas. Con ello demostró que no siempre disfruta de sus uñas extralargas, que además a veces decora con piedras, brillantes y demás elementos minimalistas.

En una oportunidad, reveló que le gustaba usar las uñas de esa manera como una expresión de feminidad y de doble arma, según reseña Milenio.

La cantante ofreció una entrevista a Billboard y Honda, de la cual se ha derivado un documental sobre sus inicios. En sus redes compartió los tres capítulos en los que va narrando su experiencia en la música y sus deseos de seguir conquistando más.

Hoy ha salido el primero de 3 videos del documental con @billboard x @HondaStage

Today the first of three videos from the @billboard x @HondaStage documentary has come out

Aquí os dejo el link 🌻 espero q os guste🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻https://t.co/BGn58mS6T8

— R O S A L Í A (@rosalia) February 25, 2020