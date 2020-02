Con un berrinche, Anuel se vuelve a quejar de su look: no acepta su calvicie

Anuel no es el mismo sin su acostumbrado flequillo en la frente. Desde que decidió cambiar de look a finales de enero de este año, el cantante reguetonero no acepta que ya no tiene la cabellera postiza que solía lucir públicamente.

Y en un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, el famoso boricua dejó en evidencia su molestia al no tener la misma imagen de siempre: su cabello no le crece.

Con un berrinche y molesto se grabó desde su baño, mientras se tocaba su cabeza en señal de lamento, manifestando su inconformidad ante su apariencia, pues su cabeza sigue rapada y la realidad es que su cabello no ha crecido como esperaba.

“No me crece el pelo”, dijo Anuel en su video, quejándose, mientras sus seguidores le comentaron sobre su penosa situación.

Y es que el novio de la famosa colombiana Karol G, presenta problemas de alopecia (calvicie) y después que en dos eventos quedó al descubierto de que no tiene cabello, el artista se ríe de su propia situación, pero no deja mostrarse con el peluquín que en una montaña rusa se le salió de su lugar, producto del fuerte viento en el parque de atracciones.

Las risas y lamento de Anuel por su calvicie

Aunque pareciera que el cantante quiere provocar risas, también muestra un dejo de tristeza por la falta de su acostumbrado look de flequillo.

El video del cantante, de 27 años, ya suma 10 millones y tantas de reproducciones y más de 58 mil comentarios, en los que sus seguidores le siguen la historia al cantante de su mal humor por su falta de cabello, mientras otros le recomiendan un injerto de pelo como gran solución.

Hazte un injerto de cabello, yo con tanta plata que rato lo hubiera hecho jajajajaj.

Tanto dinero para joyas. Y el transplante de cabello es mucho más barato.

Cuando te pasas la máquina al 1, creyendote que te va a quedar bien jajajjajaja.

Pero si te ves mejor así…

Se ve mejor sin el flequillo, hombre de Dios.

Pero Anuel se burla de sí mismo y su desilusión es parte de mostrarse como luce en la actualidad y de que sus fans le confirmen qué tal luce con su cabeza rapada.