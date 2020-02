Jesús Guzmán vive En la luna

Jesús Guzmán está nervioso y emocionado por el es­treno de su late night show En la luna que comienza a transmi­tirse este jueves 27 de febrero por Sony Channel.

En cada episodio del programa que lleva el nombre del popular show de YouTube de Guzmán, el comediante se trasladará con su escritorio a diferentes locaciones sorpresa para en­contrarse con sus invitados.

Además de la entrevista con reconocidos actores, cantan­tes o personalidades del mo­mento, cada episodio contará con un monólogo y un seg­mento de comedia.

“Yo lo hice al revés, por ignorancia total, no es cierto [risas]. Al principio comencé con mi programa de YouTu­be, cuando surgió la idea de hacerlo para Sony Channel pues sí nos dio mucho gusto, porque representaba un reto doble, porque era hacerlo de una manera más formal, de cumplir con los horarios y el formato de un canal. Es un reto, por el momento que está viviendo la televisión ahorita entre las plataformas digitales y los canales, así que está pasando algo interesante. El público se ha vuelto más diverso, exigente y estricto, pero estamos emocionados de hacerlo. Va a mantener la esencia que tenía en YouTube pero con un poco más de ca­lidad y algunas cosas que va­mos a agregar”, señaló Jesús Guzmán.



Reconocido como una de las figuras del stand up mexicano, Jesús Guzmán es un comunica­dor con expe­riencia como actor, escritor de comedia y locutor.

“Cuando te vas a un medio masivo formal como los canales de televisión, siempre hay ciertas limitantes, no puedes hablar tan a calzón quitado como lo haces en YouTube. Siempre he tenido la respon­sabilidad de que si tienes un micrófono o foro donde ha­blar; aunque soy comedian­te de esta nueva guardia de stand up, tengo mis límites, pero al mismo tiempo me gusta empujar los límites. Me gusta hacer crítica social y política, nunca he sido de la guarrada, siempre he dicho que a falta de creatividad… vulgaridad, porque es el camino fácil. No hay toda la libertad que yo quisiera, pero ese es el reto, el hacer cosas innovadoras y diferentes”.

En la luna presenta va­riantes duran­te media hora, pero los puntos centrales se refie­ren a lo que sucede en el país.

“Afortunadamente es un formato ya conocido que tie­ne un esquema muy definido de late night show. Hay un mo­nólogo de lo que ha sucedido durante la semana de acon­tecimientos recientes, luego viene una pieza de humor (sketches y controles remotos) y la en­trevis­ta con el invita­do. Yo voy a salir del foro y voy a viajar con mi escritorio, esa es la parte divertida y dinámica. Saldre­mos de la Ciudad de México y visi­taremos varias ciudades del país como Guadalaja­ra o Monterrey”.

Talk show en México

Jesús Guzmán compartió que hay pocos progra­mas nocturnos en la historia de Mé­xico.

“Aunque no se le llamaba talk show, pero Veróni­ca Castro lo hizo mucho tiempo con Mala noche no y La movida; además, a Adal Ramones le fue muy bien y estuvo 14 años al aire. René Franco estuvo 12, tampoco nos ha ido tan mal, pero no es tan fuerte como en Estados Unidos. Lo que pasa es que tene­mos las experiencias más recientes, pero siento que en México sufrimos de un mal, que es tomar un con­cepto que no es nues­tro, sino americano y todo lo queremos tropicalizar de­masiado, se busca mejorar pero nunca pasa”.

Eugenio Derbez, el padrino

Jesús Guzmán se confesó a Eugenio Derbez y los televi­dentes serán testigos de todo lo que sucedió detrás de este peculiar escritorio. El come­diante es el padrino del late night show, quien mostrará a un Eugenio Derbez fincado en Estados Unidos; sin embargo, no ha olvidado lo que es ser mexicano y nuestro host lo hará recordar sus inicios en la televisión mexicana.

¿Cuándo?

A partir del 27 de febrero a las 23:00 horas por Sony Channel con 26 episo­dios de 30 minutos y se emitirá en Latinoamérica.