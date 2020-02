Kim Kardashian y Kourtney finalmente se van a las manos en pleno programa (Video)

La temporada 18 del programa "Keeping Up With the Kardashians" viene más encendida que ninguna otra. Las discusiones en la familia llegarán al punto de los golpes. Así lo hizo saber Kim Kardashian en un video publicado en sus redes sociales.

Las relaciones en la familia Kardashian- Jenner no andan muy bien y eso se pudo ver en el clip promocional de la próxima temporada del programa. Al parecer, Kim y Kourtney protagonizarán tremendo agarrón.

El video muestra las diferencias que existen entre las hermanas. En las imágenes se ve cuando Kourtney arroja una botella de agua a Kim y esta reacciona de manera violenta.

“Tú no tienes nada que decir”, expresa Kourtney mientras lanza el objeto a su hermana y se acerca a manotearla. Al instante, Kim se levanta enfurecida, la empuja y le dice “No vuelvas a lanzarte a mí de esa manera”.

La escena demuestra que ninguna de las dos está dispuesta a dejarse agredir por la otra aunque no se puede ver en qué termina la disputa. La temporada será estrenada el próximo 26 de marzo por el canal E! Entertainment.

Season 18 of #KUWTK is coming and we’re taking over your Thursdays! New season starts March 26 only on E! pic.twitter.com/wrFzcdVAGg

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 25, 2020