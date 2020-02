Luisito Comunica llenó algunas calles de CDMX con estos anuncios espectaculares

View this post on Instagram

Pues sí. Puse mi cara en anuncios enormes por las calles 🤣 ¿Nunca se han fijado que es imposible mirar hacia arriba estando en una ciudad sin que alguien nos esté intentando vender algo? Por ello, compré anuncios espectaculares cuya única finalidad es hacer reír a la gente y recordarles que están haciendo un gran trabajo 😁 Si llegan a ver alguno, etiquétenme, bros 🏷 Gracias @gerardosotto por siempre ayudarme a hacer este tipo de jaladas ❤️