Este fue el polémico cartel que Ana Gabriel no quiso leer en Viña del Mar

La artista consagrada Ana Gabriel se presentó en el Festival Viña del Mar 2020 en la tercera noche de conciertos. Con un espectacular show que hizo cantar al temido público de la Quinta Vergara, la cantante se llevó los máximos galardones.

Ana Gabriel impactó al lucir sus pies descalzos con pulseras brillantes en Viña del Mar 2020 La cantautora mexicana desbordó elegancia en el escenario recibiendo halagos por su atuendo durante su presentación en el Festival más importante de Chile.

La presentación de Ana Gabriel fue muy comentada por la prensa nacional e internacional por varias razones. Una de ellas fue su acertado y muy coqueto look. A diferencia de su ya tradicional estilo, la intérprete usó un kimono negro con escote en V y bordados alrededor del pecho. Pero el detalle estuvo en sus pies descalzos adornados por tobilleras brillantes.

Otro de los motivos por lo que la mexicana dio de qué hablar fue en un momento en que se puso a leer los carteles de los asistentes. Ana advirtió que no le gustaba la política “pero tampoco acepto que les hagan daño a los pueblos. Como no acepto lo que está pasando en México, así que vamos a orar todos para que se arregle Latinoamérica”.

En su intento por interactuar con el público, leyó algunas de las pancartas con localidades del país, entre otros mensajes. “Después de que cumplí los 45 ya no veo bien de lejos. Ya no entiendo los letreros… Ya… Yu… Yumbel“, reseñó The Clinic.

“No me gusta la política pero tampoco acepto que le hagan daño a los pueblos. No lo puedo aceptar, como no acepto lo que está pasando en México”, dijo la cantante Ana Gabriel en su regreso a Viña del Mar pic.twitter.com/jxAieQH77n — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 26, 2020

¿De qué se trataba el polémico cartel que ignoró Ana Gabriel?

Mientras seguía leyendo las frases del público, se encontró con una que de plano descartó. “A ver aquí. ‘Después de Dios…’ siempre Dios (está primero) para mí. ¿Esto no es política, verdad? No es nada político… no”, dijo disculpándose luego.

El contenido del cartel decía: “Después de Dios está la Vega. Familia Muñoz Carreño”. Aunque pareciera no tener sentido, se trata de una frase bastante polémica en medio del conflicto chileno.

Ana Gabriel se disculpó por no leer el mensaje. / Foto: Publimetro Chile

Esta oración tiene su origen en un mural ubicado en La Vega, barriada de la capital Santiago de Chile, donde abunda la pobreza de una zona trabajadora.

El dibujo muestra personas en plena faena, sin embargo, su intención es expresar la falta de atención por parte del Estado.

Foto: Cortesía The Clinic

De allí que Ana Gabriel prefiriera dar la espalda y mirar para otro lado para no meterse en problemas de la nación suramericana.

También puede interesarle: