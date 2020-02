Consuelo Duval lanza advertencia a los haters:"La lengua no tiene hueso pero puede romper un corazón"

View this post on Instagram

“La lengua no tiene hueso y sin embargo puede romper un corazón” Me gusta mucho compartir mi vida contigo y hacerte saber que me importas y que te incluyo en mi día a día. Y llenarnos mutuamente de amor y diversión. Pero si tu intensión es derramar tu amargura no eres [email protected] en mi cuenta🙏🏻💞