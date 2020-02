Lady Gaga encanta con “Stupid Love”, su regreso al dance pop en nuevo sencillo y video

Después de tres años sin lanzar nueva música, Lady Gaga fascinó a sus seguidores este viernes 28 de febrero con “Stupid Love”, el primer sencillo y video de su sexto álbum de estudio.

Con un ritmo dance pop característico de la década de los 80 y con el que Gaga se ha destacado, la artista de 33 años regresa con un clip grabado solo con el iPhone 11 Pro y ambientado en un desierto lleno de brillantes cristales donde representa a una líder que lucha por la paz entre dos extravagantes tribus.

“El mundo se pudre en conflicto. Muchas tribus luchan por el dominio. Mientras que los Espirituales rezan y duermen por la paz, Kindness Punks luchan por Chromatica”, se lee al inicio del audiovisual.

La cantante abre la historia en este espacio galáctico presumiendo su físico en un sujetador y pantalones cortos hasta la cintura de látex rosa. Además, lució un llamativo cinturón y llevó su cabello rosado en un semirrecogido.

El look tribal lo completó con una gargantilla plateada y pegatinas metálicas en la cara.

Posteriormente, se impuso bailando entre los clanes de diferentes colores con dos atuendos más en brillantes tonos rosa y morado. Asimismo, antes de concluir, se exhibió en un bikini púrpura metálico que acompañó con guantes y zapatos de plataforma también en un rosado neón.

Al final, se puede ver a los bailarines vestidos en varios colores mezclándose y disfrutando de la canción electropop que promete dominar las pistas de baile.

A pocas horas de su estreno, “Stupid Love” alcanzó 2.107.945 visualizaciones en YouTube mientras ya comenzaba a subir en los rankings musicales alrededor del mundo.

En redes, los “Little monsters” no han contenido la emoción de escuchar a su ídolo después de verla triunfar en el cine y han reaccionado efusivamente al lanzamiento.

“Lo mejor del video de #StupidLove es que Gaga se estaba divirtiendo y eso me hace muy feliz”, dijo un seguidor en Twitter.

