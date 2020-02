Leonardo DiCaprio “rescata” a un turista perdido en New York

Un gesto amable convierte a Leonardo DiCaprio en un ciudadano ejemplar. El actor fue fotografiado ayudando a un turista perdido en New York, esta semana, y de inmediato en las redes sociales se viralizaron las imágenes del protagonista de El Renacido de Alejandro González Iñárritu.

DiCaprio caminaba por el barrio de West Village junto a su amigo y actor de Entourage, Kevin Connolly, cuando se les acercó un extraño. El hombre llevaba un mapa en la mano, fue allí cuando los paparazzis comenzaron a registrar el encuentro.

Según la revista People, el hombre era un turista desorientado que tuvo la fortuna de encontrarse al ganador del Oscar en la calle. Leonardo DiCaprio no solo atendió la solicitud de información del desconocido sino que hasta usó su teléfono para ayudarlo.

Según registraron medios locales, en las fotos se ve cuando el actor tiene el móvil en la mano buscando algún dato que ayudara al turista.

