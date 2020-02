Así fue el imponente regreso de Salma Hayek a Berlinale junto a Javier Bardem

La actriz Salma Hayek deslumbró en su paso por la alfombra roja del Festival de Berlín 2020, mejor conocido como Berlinale. El regreso de la mexicana estuvo marcado por su espectacular y siempre acertado atuendo.

Salma Hayek lanza tráiler de su próxima película con Javier Bardem y Elle Fanning La actriz dio a conocer su más reciente trabajo, bajo la dirección de Sally Potter.

La artista estuvo acompañada del elenco de su más reciente película “The Roads Not Taken”, el ganador del Oscar, Javier Bardem, y la actriz Elle Fanning, más conocida por su papel como “Aurora” en “Maléfica”. Asimismo, también estuvo a su lado, la directora de la cinta, la estadounidense Sally Potter.

Salma escogió un vestido negro ajustado a su inigualable figura, de la firma Gucci. El traje contaba con un bordado en tonos rosas y rojos en la parte superior, que estaba adornado además por un cuello con diamantes brillantes.

Esta se convierte en la segunda vez que la actriz visita este festival de cine. La primera vez que estuvo presente fue en el año 1995, de la mano del director mexicano Jorge Fons.

Durante la rueda de prensa, Salma confesó sentirse agradecida por el cordial trato y el cariño que le han mostrado sus fans en Berlín, mismo que ella siente hacia el país.

"Vine con mi primera película, ‘El callejón de los milagros’, y ha sido un milagro llegar hasta aquí. Hoy vuelvo con 'The Roads Not Taken'. No sé qué caminos me han traído hasta aquí, pero sí cuáles son los que no he tomado", dijo con firmeza, según reseña Quien.

Salma Hayek piropeó a Javier Bardem

La mexicana no oculta su fanatismo por el afamado actor, con el que comparte matrimonio en esta película.

“No me dan muchas oportunidades para hacer papeles en español, de repente me llega un papel para trabajar con una directora fantástica… y con mi actor favorito del mundo, que es Javier Bardem… y además está casado con mi mejor amiga (Penélope Cruz)!”, expresó Salma emocionada.

La cinta “The Roads Not Taken” compite por llevarse el Oso de Oro y Oso de Plata en este festival. Narra la historia de un migrante mexicano que sufre de una especie de demencia, cuya historia se basó en la vida real del hermano de la directora Sally Potter.

