Escucha el nuevo disco de Bad Bunny llamado "Yo hago lo que me da la gana"

Bad Bunny demostró anoche que es uno de los artistas más populares del momento. Su disco "Yo hago lo que me da la gana" estrenado en las plataformas digitales ya acumulas cientos de miles de reproducciones en pocas horas.

En Twitter la etiqueta #YHLQMDLG encabezaba los Treding Topic de varios países, además del nombre "Bad Bunny" era el tema de conversación de muchos tuiteros este viernes por la noche.

En menos de 48 horas el cantante reveló la portada de su disco, el nombre y la fecha de estreno, todo desde el programa de Jimmy Fallon en Estados Unidos donde se presentó junto a Sech para cantar su más reciente hit "Ignorantes".

El cantante mantenía intrigado a sus seguidores en redes sociales al dar pequeños adelantos de su nuevo trabajo discográfico.

El viertes 28 de febrero recomendaba a sus seguidores a reunirse para escuchar su nuevo material musical juntos.

It’s Bad Bunny time 🐰

Listen to @sanbenito’s brand new album #YHLQMDLG right now.https://t.co/sX5OGPHSa1 pic.twitter.com/2w1aWm9C1N

— Spotify (@Spotify) February 29, 2020