Ben Affleck reveló que aún mantiene el contacto con Jennifer Lopez

Después de más de 15 años desde que Ben Affleck y Jennifer Lopez rompieron su compromiso, el actor develó que aún mantiene el contacto con la cantante y aseguró que su exprometida se merecía una nominación al Oscar por su papel en Estafadoras de Wall Street.

Affleck dio una reciente entrevista a The New York Times donde habló cándidamente sobre su vida personal y no podía dejar por fuera alguna mención hacia Lopez, con quien formara una de las parejas más populares del mundo del entretenimiento en 2003.

Las citas sobre Lopez durante su conversación con la periodista Brooks Barnes no fueron incluidas en la publicación pero la reportera las compartió a través de la red social Twitter el pasado 20 de febrero.

"Debería haber sido nominada”, dijo el intérprete de 47 años. “Me mantengo en contacto periódicamente con ella y le tengo mucho respeto. ¿Qué tan increíble es que tuviera su película más exitosa a los 50?”, reveló a Barnes.

On past flame Jennifer Lopez … "She should have been nominated. She's the real thing. I keep in touch periodically with her and have a lot of respect for her. How awesome is it that she had her biggest hit movie at 50? That's fucking baller."

Los artistas se conocieron en 2002 durante el rodaje del fracaso de taquilla Gigli e iniciaron una relación que el mundo bautizó como “Bennifer”. Se comprometieron poco después de comenzar su noviazgo pero se separaron en 2004, meses antes de su boda.

El ganador del Oscar también habló sobre su separación de Jennifer Garner después de más de 10 años de matrimonio. Al respecto, dijo que divorciarse de la actriz era su “mayor arrepentimiento” en la vida.

Asimismo, entre las cosas que dijo que no fueron publicadas por el periódico, pero sí divulgadas en Twitter, estaba un explícito agradecimiento y muestra de respeto a su exesposa.

“Lo primero y principal que tengo que decirle a Jennifer Garner en público o en privado es gracias. Quiero ser muy claro acerca de cuánto la respeto y cuánto valoro el hecho de que ella trabaje conmigo en la crianza conjunta”, manifestó.

"The first and main thing that I have to say to Jennifer Garner in public or in private is thank you. I want to be really clear about how much I respect her and how much I value the fact that she works with me in co-parenting."

