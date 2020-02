Julieta Venegas se suma a Un Día Sin Nosotras y pide “cuestionar todo”

View this post on Instagram

Gente linda, lo que está pasando con las mujeres en México es insólito. Las cifras de mujeres desaparecidas y asesinadas por día no deja de crecer. A las mujeres nos toca empezar a actuar para cambiar un mal que atraviesa a toda la sociedad. El paro es importante no solo por lo que muestra, el hecho de que no funcionaría este país sin nosotras, sino para llamar la atención y empezar un diálogo como sociedad, para tratar de entender qué es lo que está pasando, en donde estamos aceptando cosas inaceptables sobre el trato a las mujeres. Empecemos a cuestionar todo, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, a los medios de comunicación, en todos lados hay mensajes sobre la mujer “sumisa”, “sensible”, se nos retrata como algo que ya no nos representa. Empecemos a preguntarnos qué genera esta discriminación, este trato violento y doloroso hacia nosotras. Aprovechemos este paro para reflexionar como sociedad, empecemos a movernos, a aceptar la incomodidad de no saber, y de cambiar para ser mejores. Este paro no es contra nadie, es para todas. ¡Vivas nos queremos! 🌸❤️🖤💚 💜 🇲🇽Y quienes no se puedan sumar, usen una prenda morada ese día, para mostrar su solidaridad. Esta lucha es de todas.💜💜💜🇲🇽