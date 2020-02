Canción de Residente impacta a sus fanáticos por las duras confesiones que hace

Caminando con cara de tristeza mientras cuenta la historia de su vida, así se ve Residente en su nuevo video musical correspondiente al sencillo "René" donde el puertorriqueño sorprende a sus fans con una letra muy personal.

"El estrés me tiene enfermo,

hace diez años que no duermo.

El IRS me sigue investigando,

me estoy divorciando

pero no importa yo sigo rimando".